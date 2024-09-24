Бійці ГУР засліпили російські ВПС, знищивши літаки А-50, — Times

За словами журналістів, ГУР і ВПС України змагаються один з одним в організації найзухваліших засідок на літаки ЗС РФ.

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Сили оборони України змогли засліпити російські ВПС, знищивши літаки А-50. Про це пише видання The Times.

Зазначається, що літаки А-50 сканували сотні кілометрів неба над Україною з перших днів повномасштабного вторгнення. Українські сили були вразливі навіть за 40 кілометрів від лінії зіткнення.

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Повідомляється, що для атак на українські літаки в ГУР вирішили використовувати ЗРК С-200. Як розповів журналістам представник розвідки, комплекс С-200 був розроблений шістдесят років тому для ураження цілей на великих дальностях і висотах

"У травні 2022 року ми ухвалили рішення відновити систему С-200 і почати її бойове застосування", — сказав він.

Спершу Україна розшукувала офіцерів, які раніше експлуатували систему С-200, як за радянських часів, так і після розвалу СРСР. Потім вдалося знайти інженерів, які могли відновити комплекс, пускові установки і ракети, щоб створити дивізіон.

У ГУР заявили, що подали приклад ВПС України.

"Під час першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки й евакуювалися — ніхто навіть не помітив, де ми перебуваємо", — розповів офіцер розвідки.

Тепер же, як повідомляється, українські ВПС застосовують батареї Patriot з Німеччини, встановленими на вантажівках.

"Це було дуже ризиковано, тому що нам доводилося підвозити Patriot дуже близько до лінії фронту. Це радар, пускова установка, джерело живлення і машина безпеки. Це п'ять або шість великих машин", — розповів журналістам підполковник ВПС України.

Ліквідація А-50

Видання нагадало, що перший А-50 був знищений над Азовським морем. Тоді він патрулював разом з Іл-22 на відстані приблизно в 150 км від лінії фронту. Росіяни, найімовірніше, вважали, що небезпека на такій відстані їм не загрожує. Однак ВПС України за допомогою Patriot змогли знищити А-50, який впав у море.

Відставний командувач британських Королівських ВПС Грег Багвелл розповів, що A-50 призначений для управління повітряним боєм, а у росіян їх дуже мало.

"Цей конкретний екіпаж був дуже досвідченим, десятиліття досвіду було втрачено одним махом. Саме цей досвід потрібен для навчання наступного покоління", — розповів він.

Повідомляється, що щойно Кремль зрозумів, що А-50 вразливі, він перестав відправляти їх в Азовське море. Проте вони все ще перебували в зоні дії системи С-200. Так, другий літак А-50 ЗС РФ був знищений силами ГУР з комплексу С-200 приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Суперництво ГУР і ВПС України

За словами журналістів, ГУР і ВПС України змагаються один з одним в організації найзухваліших засідок на літаки ЗС РФ. Наприклад, використовуючи систему С-300 з увімкненим радаром як приманку, ВПС заманили літаки РФ у зону дії батареї Patriot. Готові атакувати тільки одну систему, російські літаки не змогли впоратися з кількістю ракетних установок.

"Вони були раді вилетіти, щоб знищити С-300, а потім з'явився Patriot. З шести, два були збиті С-300 і чотири Patriot", — розповіло журналістам джерело у ВПС.

Пізніше, як повідомляється, у ГУР знову розгорнули С-200, але цього разу, щоб знищити стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак зазнав аварії над Красногвардійським районом Ставропольського краю Росії, приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Росіяни запускали крилаті ракети.

Журналісти зазначили, що Москва заперечує факт ураження літака. Росіяни кажуть, що в нього було виявлено технічну несправність.

"Відтоді вони змінили дистанцію пуску ракет. Ми відігнали їх від деяких цілей, які вони могли атакувати", — розповів офіцер ГУР.

Наслідки ударів по А-50

За словами Багвелла, успіх України в організації засідок на російські літаки змусив приземлитися літаки А-50, через що російські радари не можуть відстежувати активність українських сил далеко від лінії фронту.

"Втрата можливостей нашкодить Росії, у цьому немає сумнівів. Їм буде набагато складніше перехоплювати або отримувати раннє попередження про українські ракети і безпілотники, це скоротить час попередження на 10-15 хвилин", — сказав він.

Багвелл додав, що в поєднанні з ударами по бомбардувальниках Україна серйозно знизила здатність президента РФ Володимира Путіна протистояти НАТО в повітрі.

"Головне для цих більших бомбардувальників те, що вони також здатні нести тактичні ядерні ракети", — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 3 пускові установки ЗРК Patriot. За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, є також й інші держави, які хочуть допомогти Україні. Однак вони зіткнулися з певними труднощами, через які систему не можна зібрати.