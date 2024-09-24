Ситуація критична: в DeepState показали, як ЗС РФ знищують Вугледар (відео)

За словами аналітиків, поки тривають політичні дискусії з приводу того, чи дозволяти ЗСУ завдавати ударів західною зброєю по Росії, загарбники знищують українські населені пункти.

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Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватись. Російські війська намагаються оточити місто, паралельно атакуючи його артилерією та КАБами. Про це повідомляють аналітики DeepState в Telegram-каналі.

В повідомленні показано відео обстрілів Вугледару. На його кадрах видні вибухи після атак РФ.

"Поки ведуться політичні дискусії про обмеження і дозволи, ка*апи просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які б мали знищуватися, але немає чим. Тримати до останнього — означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. Хоча бійці 72 бригади не здаються і попри все продовжують виконувати свою роботу", — говориться в повідомленні.

Ситуація у Вугледарі: що відомо

Ситуація на Вугледарському напрямку стала погіршуватися минулого тижня, коли 58-та ОМБр відійшла з Пречистівки "на кращі рубежі". У результаті російські війська отримали можливість атакувати фронт на трьох напрямках, що може призвести до оперативного оточення всього вугледарського угруповання Сил оборони.

23 вересня у виданні Forbes зазначили, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. Наразі дороги та поля навколо самого Вугледара сильно заміновані, а усі спроби росіян атакувати українські позиції на БМП, мотоциклах чи гольф-карах зазнають невдач. Проте дороги поблизу села Водяне у Покровському районі Донеччини — менш небезпечні, і саме туди росіяни просуваються під прикриттям бойових літаків, які скидають потужні планерні бомби.

Згодом стало відомо, що війська ЗС РФ на Донеччині змогли увійти в місто Вугледар та пробують закріпитися в населеному пункті. Загалом ситуація складається не на користь ЗСУ, а ЗС РФ користуються виснаженням Сил оборони й досягають успіхів.