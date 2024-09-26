"З двох сторін в облозі": що відомо про ситуацію у Вугледарі

Військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що "жодних подарунків" ЗС РФ у Вугледарі не отримають. Він пояснив, що ворог прорвався на західному фланзі після двох років втрат.

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Найскладніша ситуація на фронті — в районі Вугледара. ЗС РФ прагнуть захопити місто, і досягли певних тактичних успіхів. Про це йдеться у статті "РБК-Україна" від 26 вересня.

Сили оборони утримували й зміцнювали цю ділянку приблизно два роки. Однак ворог кинув туди масштабні ресурси, намагаючись оточити захисників з флангів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що 24 вересня ЗС РФ просунулись на схід від Вугледару. Окупанти намагаються рухатись на північно-східному фланзі через Водяне та на південно-західний фланг через Пречистівку. Ймовірно, вони розраховують "видавити" українських бійців або оточити їх.

"Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледару російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в умовах міських боїв надто великі, українські війська можуть відступити. Однак, якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам росіян оточити його, вони можуть відступити", — зазначили в ISW.

У Forbes 25 вересня повідомили, що 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, можливо, почала відходити з Вугледару. Зазначалось, що ситуація критична і ЗС РФ стирають місто з землі.

Аналітик Frontelligence Insight припустив, що нині відбуваються "фінальні етапи" оборони Вугледару. Він виразив надію, що командування поставило життя бійців вище за бажання утримати позицію.

Протягом двох років ЗС РФ неодноразово атакували Вугледар, але зазнавали втрат. Вороже командування не шкодувало ані особового складу, ані зброї.

Глобально задум Кремля може виглядати так: бійці мали наступати у Харківській області на крайню північну точку Донбасу та в районі Вугледара на крайню південну. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що метою Росії було максимально розтягнути Сили оборони.

"Фактично з двох сторін Вугледар в облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно, наші сили відбивали, завдавали шкоди. Але ворог мав успіх на західному фланзі. Коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що ворог проривається безпосередньо в Вугледар, настає той момент, коли українським військам, швидше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних подарунків у вигляді оточення", — зазначив експерт.

Однак з тим, що окупація Вугледара стала питанням часу, згодні не всі. Бої за місто точаться, а оточення не фіксують. При цьому там залишається частина місцевих мешканців. Аналітики ISW переконані, що захоплення Вугледара особливих тактичних та оперативних переваг ЗС РФ не дало б.

Нагадаємо, речник 79 ОДШБр Орест Дрималовський розповів, що на лівому фланзі Вугледара Сили оборони відбили масований ворожий штурм. ЗС РФ кинули в бій 44 одиниці бронетехніки.

В Донецькі ОВА 25 вересня повідомили, що у Вугледарі залишаються приблизно 100 жителів, які категорично відмовляються від евакуації. В адміністрації запевнили, що на околицях міста ЗС РФ немає, але заходять ДРГ.