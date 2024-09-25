Кинули 44 одиниці техніки: ЗСУ відбили масований штурм ЗС РФ на Донбасі (карта)

За словами представника 79-ї ОДШБр Ореста Дрималовського, противник продовжує спроби просування до Вугледара і не шкодує ресурсів. При цьому Сили оборони завдають шкоди росіянам і не дають їхнім планам здійснитися.

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Російські окупанти не припиняють спроб просунутися вперед на Донбасі і під час одного зі штурмів кинули 44 одиниці техніки. Це їм у результаті нічим не допомогло. Про це представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, українські десантники не дають ЗС РФ просунутися до Вугледара і Курахового Донецької області. Напередодні Силам оборони вдалося відбити масований штурм противника на лівому фланзі Вугледара, під час якого росіяни застосували 44 одиниці бронетехніки — 35 бойових броньованих автомобілів з десантом і 9 танків. Через кілька днів атака повторилася, але вже з 20 одиницями бронетехніки.

"Наші десантники знову дуже стійко і мужньо прийняли цей бій і завдали ворогу втрат. Не дали ворогу просунутися. Фактично створили паніку в бойових порядках окупантів. Тому що після поразки перших бронемашин російська бронетехніка почала давати задню", — заявив Орест Дрималовський.

ЗС РФ атакували позиції ЗСУ за допомогою 44 одиниць бронетехніки Фото: DeepStateMAP

Поблизу Вугледара, продовжує представник пресслужби 79-ї ОДШБр, противник регулярно використовує комбіновану тактику штурмів, під час якого зазнає колосальних втрат як серед особового складу, так і серед техніки.

"Водночас дуже інтенсивно працює ворожа артилерія, ворожа авіація. Завдає ударів як по передових позиціях, так і по наших тилах. Дуже активно працюють ворожі дрони — як розвідувальні, які постійно моніторять поле бою і шукають цілі, так і ударні, зокрема дешеві FPV-дрони", — підсумував Орест Дрималовський.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що у Вугледар намагаються прорватися російські ДРГ. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін запевнив, що російських окупаційних військ на околицях Вугледара поки що немає. ЗСУ намагаються вибити ДРГ, які заходять у місто.