Бросили 44 единицы техники: ВСУ отбили массированный штурм ВС РФ на Донбассе (карта)

По словам представителя 79-й ОДШБр Ореста Дрималовского, противник продолжает попытки продвижения к Угледару и не жалеет ресурсов. При этом Силы обороны наносят урон россиянам и не дают их планам осуществиться.

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Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться вперед на Донбассе и во время одного из штурмов бросили 44 единицы техники. Это им в результате ничем не помогло. Об этом представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал в эфире "Громадського радiо".

По его словам, украинские десантники не дают ВС РФ продвинуться в Угледар и Курахово Донецкой области. Накануне Силам обороны удалось обить массированный штурм противника на левом фланге Угледара, во время которого россияне применили 44 единицы бронетехники — 35 боевых бронированных автомобилей с десантом и 9 танков. Спустя несколько дней атака повторилась, но уже с 20 единицами бронетехники.

"Наши десантники снова очень стойко и мужественно приняли этот бой и нанесли врагу потери. Не дали врагу продвинуться. Фактически создали панику в боевых порядках оккупантов. Потому что после поражения первых бронемашин российская бронетехника начала давать заднюю", — заявил Орест Дрималовский.

ВС РФ атаковали позиции ВСУ при помощи 44 единиц бронетехники Фото: DeepStateMAP

Поблизости Угледара, продолжает представитель пресс-службы 79-й ОДШБр, противник регулярно использует комбинированную тактику штурмов, во время которого несет колоссальные потери как среди личного состава, так и среди техники.

"В то же время очень интенсивно работает вражеская артиллерия, вражеская авиация. Наносит удары как по передовым позициям, так и по нашим тылам. Очень активно работают вражеские дроны — как разведывательные, которые постоянно мониторят поле боя и ищут цели, так и ударные, в том числе дешевые FPV-дроны", — подытожил Орест Дрималовский.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в Угледар пытаются прорваться российские ДРГ. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заверил, что российских оккупационных войск в окрестностях Угледара пока нет. ВСУ пытаются выбить ДРГ, которые заходят в город.