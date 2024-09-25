Не находятся в окружении: в каком случае военных ВСУ будут выводить из Угледара (видео)

Российская армия пытается атаковать по флангам в Угледаре, потому что там нет городской застройки для обороны. Командование ВСУ будет отводить войска из города, считает Иван Тимочко, если будет существовать угроза для жизни бойцов.

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Сейчас город Угледар в Волновахском районе Донецкой области не находится в окружении россиян, но враг продвигается, что несет за собой новые риски. Об этом "Радио Свобода" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что российская армия атакует по флангам, поскольку там фактически нет застройки, благодаря которой украинские силы могли бы держать оборону.

"Армия РФ пытается продвигаться по флангам, где они просто нашли возможность с учетом географического расположения, с учетом того, что там нет городских застроек, за которые легко держаться или строить фортификации", — рассказал о ситуации в Угледаре Иван Тимочко.

Он также отметил, что оккупанты имеют определенные продвижения, но Угледар, по его словам, даже не находится в оперативном окружении.

"Да, бои вокруг города и бои за город очень жесткие. Но стоит различать окружение и бои по флангам", — пояснил военнослужащий.

Также Иван Тимочко отметил, что отвод подразделений, которые защищают город, будут осуществлять, если не будет возможности держать оборону в городской застройке и если будут угрозы для жизни военнослужащих

"Прежде всего будет зависеть от того, в каком состоянии будет находиться город. Если он будет абсолютно разрушенным, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться", — отметил он, добавив, что когда возникнет угроза для жизни военных, то, скорее всего, их будут отводить с позиций.

Что говорят в Генштабе

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. За прошедшие сутки на Времовском направлении противник совершил восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию. Всего вчера на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения.

Напомним, комбат 72 ОМБр Андрей Назаренко информировал, что враг хочет захватить Угледар любой ценой. По его словам, позиции одновременно штурмуют от трех до четырех российских бригад.

Военный обозреватель Дэвид Экс сообщил, что, вероятно, после более двух лет обороны ВСУ начали отступать из Угледара.