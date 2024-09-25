Не перебувають в оточенні: у якому випадку військових ЗСУ виводитимуть з Вугледару (відео)

Російська армія намагається атакувати по флангах у Вугледарі, бо там немає міської забудови для оборони. Командування ЗСУ відводитиме війська з міста, вважає Іван Тимочко, якщо існуватиме загроза для життя бійців.

Related video

Наразі місто Вугледар у Волноваському районі Донецької області не перебуває в оточенні росіян, але ворог просувається, що несе за собою нові ризики. Про це "Радіо Свобода" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що російська армія атакує по флангах, оскільки там фактично немає забудови, завдяки якій українські сили могли б тримати оборону.

"Армія РФ намагається просуватися по флангах, де вони просто знайшли можливість з урахуванням географічного розташування, з урахуванням того, що там немає міських забудов, за які легко триматися чи будувати фортифікації", — розповів про ситуацію в Вугледарі Іван Тимочко.

Він також зазначив, що окупанти мають певні просування, але Вугледар, за його словами, навіть не перебуває в оперативному оточенні.

"Так, бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі. Але варто розрізняти оточення і бої по флангах", – пояснив військовослужбовець.

Також Іван Тимочко зазначив, що відведення підрозділів, які захищають місто, здійснюватимуть, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові і якщо будуть загрози для життя військовослужбовців

"Перш за все залежатиме від того, в якому стані буде перебувати місто. Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись", — зазначив він, додавши, що коли постане загроза для життя військових, то, швидше за все, їх відводитимуть з позицій.

Що кажуть у Генштабі

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Минулої доби на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів українських позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. Загалом вчора на фронті було зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Нагадаємо, комбат 72 ОМБр Андрій Назаренко інформував, що ворог хоче захопити Вугледар за будь-яку ціну. З його слів, позиції одночасно штурмують від трьох до чотирьох російських бригад.

Військовий оглядач Девід Екс повідомив, що, ймовірно, після понад двох років оборони ЗСУ почали відступати з Вугледара.