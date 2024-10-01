Преимущество РФ в солдатах 1 к 12: военкор сообщил об успешных арьергардных боях ВСУ в Угледаре

Военкор сообщил, что украинские защитники вышли из города, но они успели сделать все возможное несмотря на то, что были в меньшинстве.

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В Угледаре Донецкой области Силы обороны ведут успешные арьергардные бои на северо-восточных окраинах города. Об этом сообщил украинский военкор и блогер Богдан Мирошников.

"Вы же понимаете, что удержать город в таких условиях задачи не стояло? Потому что через грунтовки возможно выходить, а не курсировать в две стороны для хоть какой-то логистики. Самое главное — окружения не произошло, чего так хотел враг", — отметил военкор.

Он отметил, что в пиковые моменты преимущество врага в личном составе составляло 1 к 12.

"Наши воины выжали из этого меньшинства не просто максимум, а гораздо больше", — проинформировал Мирошников.

Напомним, что 1 октября сообщалось, что в городе Угледар Донецкой области, где сейчас идут бои, российские оккупанты уже установили свой флаг. Один из оккупантов забрался на верхний этаж здания и позировал в окне с триколором.

Также 1 октября сообщалось, что в Силах обороны Украины сообщили, что ВС РФ смогли продвинуться в Угледаре Донецкой области и уже цепляют свои "тряпки" в западной части города. В Угледаре основные события происходят на флангах, где основной целью врага является обеспечение полного контроля на автодороге Богоявленка-Угледар.