Перевага РФ у солдатах 1 до 12: військкор повідомив про успішні арʼєргардні бої ЗСУ у Вугледарі

Військкор повідомив, що українські захисники вийшли з міста, але вони встигли зробити все можливе попри те, що були в меншості.

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У Вугледарі на Донеччині Сили оборони ведуть успішні арʼєргардні бої на північно-східних околицях міста. Про це повідомив український військкор і блогер Богдан Мірошников.

"Ви ж розумієте, що втримати місто у таких умовах завдання не стояло? Бо через ґрунтовки можливо виходити, а не курсувати у дві сторони для хоч якоїсь логістики. Найголовніше — оточення не сталося, чого так хотів ворог", — зазначив військкор.

Він наголосив, що у пікові моменти перевага ворога в особовому складі становила 1 до 12.

"Наші воїни витисли з цієї меншості не просто максимум, а набагато більше", — проінформував Мірошников.

Нагадаємо, що 1 жовтня повідомлялося, що в місті Вугледар на Донеччині, де зараз тривають бої, російські окупанти вже встановили свій прапор. Один з окупантів видерся на верхній поверх будівлі і позував у вікні з триколором.

Також 1 жовтня в Силах оборони України повідомили, що ЗС РФ змогли просунутися у Вугледарі на Донеччині та вже чіпляють свої "ганчірки" у західній частині міста. У Вугледарі основні події відбуваються на флангах, де основною метою ворога є забезпечення повного контролю на автошляхом Богоявленка-Вугледар.