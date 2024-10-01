ВС РФ замыкают город с двух сторон: боец ВСУ о боях в Угледаре

Больше всего в Угледаре Силы обороны страдают от вражеских дронов. Они мешают им безопасно выбраться из города.

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Российские оккупанты пытаются зажать город Угледар в Донецкой области с двух сторон. Часть бойцов ВСУ уже вышла из города. Об этом 1 октября в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"В Угледаре п**ары давят с северо-запада на северо-восток города, пытаются замкнуть. Часть наших ребят планово отошли с ныне занятых врагом позиций, для недопущения окружения. Ситуация остается напряженной, не без потерь", — проинформировал он.

Военный добавил, что больше всего в Угледаре Силы обороны страдают от вражеских дронов.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ о ситуации в самом Угледаре не сообщалось, но отмечается, что на Времовском направлении ВС РФ активных наступательных действий не проводили. Зато вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.

Напомним, что 1 октября сообщалось, что в Угледаре Силы обороны ведут успешные арьергардные бои на северо-восточных окраинах города, а в пиковые моменты преимущество врага в личном составе составляло 1 к 12.

Также 1 октября сообщалось, что оккупанты смогли продвинуться в Угледаре и уже нацепляли свои "тряпки" в западной части города.