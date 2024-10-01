ЗС РФ замикають місто з двох боків: боєць ЗСУ про бої у Вугледарі

Найбільше у Вугледарі Сили оборони потерпають від ворожих дронів. Вони заважають їм безпечно вибратися з міста.

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Російські окупанти намагаються затиснути місто Вугледар на Донеччині з двох боків. Частина бійців ЗСУ вже вийшла з міста. Про це 1 жовтня в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"У Вугледарі п**ари тиснуть з північного заходу на північний схід міста, намагаються замкнути. Частина наших хлопців планово відійшли з нині зайнятих ворогом позицій, для недопущення оточення. Ситуація залишається напруженою, не без втрат", — проінформував він.

Військовий додав, що найбільше у Вугледарі Сили оборони потерпають від ворожих дронів.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію у самому Вугледарі не повідомлялося, але зазначається, що на Времівському напрямку ЗС РФ активних наступальних дій не проводили. Натомість ворожа авіація завдала п’ять ударів в районах Богоявленки, Темирівки, Новодарівки і Урожайного.

Нагадаємо, що 1 жовтня повідомлялося, що у Вугледарі Сили оборони ведуть успішні арʼєргардні бої на північно-східних околицях міста, а у пікові моменти перевага ворога в особовому складі становила 1 до 12.

Також 1 жовтня повідомлялося, що окупанти змогли просунутися у Вугледарі і вже начіпляли свої "ганчірки" у західній частині міста.