"Нічим було воювати": військовий розповів, як можна було втримати Вугледар

За словами бійця 72-ї бригади ЗСУ, панівна висота, на який розташований Вугледар, не змогла компенсувати перевагу росіян в артилерії.

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Збройні сили України відійшли з Вугледару після двох років оборони, зокрема, через те, що підрозділам, які там перебували, не вистачало бійців та боєприпасів. Про це журналістам "Слідство.Інфо" повідомив один із військових в штабі одного з батальйонів 72-ї бригади ЗСУ, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

"У них (ЗС РФ, — ред.) паритет у повітрі за рахунок більшої кількості fpv-дронів. Росіяни також почали дистанційно мінувати всі під’їзні дороги до переднього краю. Так, піхота в них — бомжі, але є перевага в засобах і кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати", — сказав військовий.

Вугледар, серпень 2024 Фото: 72-а ОМБр ЗСУ

Він пояснив, що навіть панівна висота, на який розташований Вугледар, не може компенсувати перевагу в артилерії у росіян.

"А що таке зараз панівна висота, якщо над тобою висять цілодобово розвіддрони противника. І у нього є перевага в артилерії, у нас артилерії не давали практично, це не так, як було зимою 23-го, коли ми розмотали 155-ту бригаду", — зазначив боєць.

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За його словами, за два роки боїв на Донеччині без ротацій його бригада перетворилась на небоєздатну одиницю.

"За ці два роки, відколи ми на Вугледарському напрямку — тільки один раз в моєму батальйоні ми змогли повністю укомплектувати лише одну роту — з усього батальйону. Раз на три місяці нам приходило поповнення 25 новобранців, здебільшого це були "діди" 50+. Їх погано готували в "учебках", такмеду, вони не знали зовсім, як і що таке гранатомет-кулемет. Вогнева підтримка була нуляча, ми що встигали за тиждень тут на місці їх навчити, те навчали, але зрозумійте, це дуже мало часу", — пояснив військовий.

Представник 72-ї бригади також підкреслив, що у батальйоні де він служить із 350 людей по штату залишилось менше ніж 30.

"Ми говорили неодноразово, що підрозділ небоєздатний, нам іноді придавали якісь сили, але вони теж швидко стирались через неадекватно нарізані задачі, як-от "відновити втрачені позиції", а ми не могли вже тримати ті, на яких стояли в той момент", — каже військовий.

За його словами, стримати наступ росіян на Вугледар можна було б, якби його підрозділ поміняли хоча б 2-3 місяці тому.

"Але це залежить, на кого, і якої якості там би була піхота, чи не боялась би вона тримати передній край", — підсумував український захисник.

Нагадаємо, 2 жовтня в ЗСУ офіційно підтвердили захоплення міста Вугледар у Донецькій області російськими військами.

У цей же день аналітики DeepState заявили, що ЗС РФ захопили Вугледар. Командир відділення 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що Силам оборони довелося виходити малими групами з боями, залишаючи своїх поранених.