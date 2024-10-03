РФ не може розгорнути наступ: Вугледар своє завдання виконав, — Тимочко

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, ЗС РФ після захоплення Вугледара можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна спостерігати активізацію окупантів у районі Старомайорська.

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Оборона Вугледару виконала свої завдання, оскільки росіяни не змогли розгорнути свій наступ. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Київ24".

За його словами, Вугледар був важливою точкою для оборони, адже розташований на висоті і має загалом "хороші" географічні та технічні особливості. При цьому захоплення міста було для росіян не головним завданням, а лише частиною великого наступу по лінії "Вугледар-Курахове-Покровськ".

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Тимочко зазначив, що росіяни намагатимуться поетапно рухатися в цьому напрямку залежно від тих ресурсів, які в них є. При цьому ЗС РФ не змогли розвинути свій наступ від Вугледара, як це було після захоплення Авдіївки.

Тимочко заявив, що давно було розуміння того, що ЗСУ, можливо, доведеться відходити з Вугледара, а тому до цього розвитку подій готувалися. Нове розташування бійців залежить від того, наскільки є сили і засоби, які Сили оборони можуть задіяти. Також важливу роль у побудові ліній оборони мала відіграти місцева влада.

За словами Тимочка, ЗС РФ після захоплення Вугледара можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна спостерігати активізацію окупантів у районі Старомайорська. Також РФ може посилити свої війська біля Покровська або почати вибудовувати інші маршрути.

Раніше боєць у ЗСУ розповіли, що ЗС РФ почали активні штурми поблизу Курахового. За словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, після Вугледара новою ціллю ЗС РФ будуть населені пункти Богоявленка і Дальнє. Боєць із позивним "Мучной" зазначає, що росіянам залишається 5 км до перерізання дороги постачання на північ від Курахового.

Також видання Times написало про захоплення Вугледара і подальшу долю Покровська. За словами журналістів, Вугледар сильно замінований і російським військам потрібен час, щоб очистити місто від мін і боєприпасів. Наразі ЗС РФ доведеться маневрувати приблизно 30 кілометрів відкритою місцевістю, щоб дістатися до Покровська.