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"Долго здесь оборону не удержишь": в DeepState показали фортификационные укрепления в Горняке (фото)

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Окопы ВСУ. Иллюстративное фото

Подобные укрепления Украина возвела по всей линии фронта. Они окружены колючей проволокой, которая предназначена сдержать вражескую пехоту, "которая очень часто бегает в них как дома".

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В Донецкой области в районе города Горняк готовятся к обороне. Здесь по распоряжению военно-гражданской администрации возвели укрепления. В DeepState показали, как они выглядят, и что с ними не так.

Аналитики объяснили, что фото фортификационных укреплений получили от украинских защитников.

"Недавно мы отмечали, что к*цапы начали интенсивно обстреливать город, готовясь к его штурму. И когда он начнется, то врага встретят именно эти инженерно-фортификационные укрепления (ИФС). Поэтому вся судьба отражения давления противника в первую очередь на плечах пилотов со сбросами и FPV-дронами", — говорят в DeepState.

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Фортификационные укрепления

Аналитики акцентируют внимание на том, что подобные укрепления Украина возвела по всей линии фронта. Они окружены колючей проволокой "егозой" в противотанковом рву, который скорее всего предназначен сдержать вражескую пехоту, "которая очень часто бегает в них как дома".

"Проанализировав спутниковые снимки, можно увидеть попытки выстроить ИФС, даже присутствуют взводно-опорные пункты. Но их качество оставляет желать лучшего и долго на таких позициях оборону не подержишь. А есть и позиции, к которым подошли взвешенно, но там просто некому стоять", — говорят в DeepState.

Аналитики напомнили, что в мае 2024 года ВР создала временную следственную комиссию, которая занимается вопросами фортификаций и закупки дронов. Эта проблема получила огласку с Харьковщины, но давно вышла за пределы других областей.

Напомним, что 12 августа бойцы ВСУ показали оборонительные укрепления россиян на Курщине. Они имеют подземные коммуникации и казармы, столовые и даже спортзал.