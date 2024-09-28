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"Довго тут оборону не втримаєш": в DeepState показали фортифікаційні укріплення в Гірнику (фото)

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Окопи ЗСУ. Ілюстративне фото

Подібні укріплення Україна звела по всій лінії фронту. Вони оточені колючим дротом, який призначений стримати ворожу піхоту, "яка дуже часто бігає в них як вдома".

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На Донеччині в районі міста Гірник готуються до оборони. Тут за розпорядженням військово-цивільної адміністрації звели укріплення. В DeepState показали, як вони виглядають, і що з ними не так.

Аналітики пояснили, що фото фортифікаційних укріплень отримали від українських захисників.

"Нещодавно ми зазначали, що к*цапи почали інтенсивно обстрілювати місто, готуючись до його штурму. І коли він почнеться, то ворога зустрінуть саме ці інженерно-фортифікаційні укріплення (ІФС). Тому вся доля відбиття тиску противника в першу чергу на плечах пілотів зі скидами та FPV-дронами", — кажуть в DeepState.

Фортифікаційні укріплення Fullscreen
Фортифікаційні укріплення

Аналітики акцентують увагу на тому, що подібні укріплення Україна звела по всій лінії фронту. Вони оточені колючим дротом "єгозою" в протитанковому рову, який скоріше за все призначений стримати ворожу піхоту, "яка дуже часто бігає в них як вдома".

"Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати ІФС, навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш. А є й позиції, до яких підійшли виважено, але там просто немає кому стояти", — кажуть в DeepState.

Аналітики нагадали, що в травні 2024 року ВР створила тимчасову слідчу комісію, яка займається питаннями фортифікацій та закупівлі дронів. Ця проблема набула розголосу з Харківщини, але давно вийшла за межі інших областей.

Нагадаємо, що 12 серпня бійці ЗСУ показали оборонні укріплення росіян на Курщині. Вони мають підземні комунікації та казарми, їдальні і навіть спортзал.