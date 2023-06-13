Кучно пішли: Нацгвардійці разом із ЗСУ знищили черговий "Солнцепек" (відео)

Українські нацгвардійці навели артилерію 47-ї бригади "Маґура" на російську пускову установку в Запорізькій області.

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Бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" виявили та за допомогою іншого підрозділу знищили ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Українські військові знищили вже 3 пускову установку за останні тижні. Аеророзвідка бригади НГУ виявила та скорегувала удар 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Завдяки спільним діям, російські війська втратили важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек". Зазначається, що машину знищили на Запорізькому напрямку.

ТОС-1А "Солнцепек" — це російська машина, виготовлена на базі шасі Т-72. В одному залпі може бути до 24 термобаричних боєприпасів калібром 220 мм. Максимальна дальність стрільби складає близько 3600-6000 метрів. Тому ТОС-1А має знаходитись близько до лінії зіткнення.

За даними проєкту Oryx, російські війська втратили вже 6 пускових установок ТОС-1А та 7 заряджаючих машин ТЗМ-Т. 8 червня оглядач ІС Олександр Коваленко заявив про знищення 6-ї пускової установки "Солнцепек".

Нагадаємо, 26 травня бригада "Спартан" показала підготовку до наступу в Харківській області.

26 квітня у МВС показали підготовку бригади "Спартан" на БТР-4.