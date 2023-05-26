"Спартан" готується до атаки: Нацгвардія показала підготовку до наступу (фото)

Військові відпрацювали різні сценарії дій на українських броньовиках "Козак" та БТР-4, зокрема штурм ворожих позицій, зачистка окопів та реагування на контакт.

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Бійці бригади "Спартан" відпрацювали штурмові дії та зачистку окопів під час наступальних дій. Навчання відбулися в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Українські військові відпрацювали різні дії під час штурмових дій:

зачистка окопів;

реагування на прямий та непрямий контакт;

потрапляння в засідку;

виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп;

десантування з БТРів та броньовиків.

Серед військових є 51-річний Богдан з позивним "Депутат". Він сам родом з Києва, строкову службу не проходив, проте після того, як вивіз сімʼю за кордон, пішов на війну. Вступив до лав бригади наступу "Спартан" в кінці січня 2023 року.

Богдан з позивним "Депутат" Фото: НГУ

"Заняття побудовані таким чином, що ти не встигаєш дуже втомлюватись, але в той же час, кожен день занять максимально насичений. Інструктори вимогливі, бо дисципліна на навчаннях, надалі може зберегти тобі життя в бойовій обстановці", — каже "Депутат".

Бійці відпрацювали навички в Харківській області Фото: НГУ Військові відпрацювали десантування Фото: НГУ Фото: НГУ Фото: НГУ

На світлинах можна побачити українські броньовики "Козак" та БТР-4.

Нагадаємо, 3 травня у бригаді "Спартан" розказали про особливості роботи розвідки, яка відбувається не за інструкціями в підручниках.

26 квітня у МВС показали, як екіпажі БТР-4 бригади "Спартан" готуються до наступу.