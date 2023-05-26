"Спартан" готовится к атаке: Нацгвардия показала подготовку к наступлению (фото)
Военные отработали разные сценарии действий на украинских броневиках "Казак" и БТР-4, в том числе штурм вражеских позиций, зачистка окопов и реагирование на контакт.
Бойцы бригады "Спартан" отработали штурмовые действия и зачистку окопов во время наступательных действий. Учения прошли в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Украинские военные отработали разные действия во время штурмовых действий:
- зачистка окопов;
- реагирование на прямой и косвенный контакт;
- попадание в засаду;
- выявление враждебных диверсионно-разведывательных групп;
- десантирование с БТРов и броневиков.
Среди военных есть 51-летний Богдан с позывным "Депутатом". Он родом из Киева, срочную службу не проходил, однако после того, как вывез семью за границу, пошел на войну. Вступил в ряды бригады наступления "Спартан" в конце января 2023 года.
"Занятия построены таким образом, что ты не успеваешь очень уставать, но в то же время каждый день занятий максимально насыщен. Инструкторы требовательны, потому что дисциплина на учениях, в дальнейшем может сохранить тебе жизнь в боевой обстановке", — говорит "Депутат".
На фотографиях можно увидеть украинские броневики "Казак" и БТР-4.
Напомним, 3 мая в бригаде "Спартан" рассказали об особенностях работы разведки, которая проходит не по инструкциям в учебниках.
26 апреля в МВД показали, как экипажи БТР-4 бригады "Спартан" готовятся к наступлению.