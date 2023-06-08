Вже шостий: ЗСУ знищили ТГС-1А "Солнцепек" у Запорізькій області, — розслідувачі (фото)

Аналітична група "Інформаційний опір" стверджує, що, за непідтвердженими даними, Росія втратила понад десять термобаричних установок.

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Бійці ЗСУ у Запорізькій області знищили важку вогнеметну систему ТГС-1А "Солнцепек". Про це повідомив оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Telegram-каналі.

Повідомляється, що є документальні підтвердження того, що це вже шостий втрачений російськими військами "Солнцепек". За непідтвердженими даними, Росія втратила понад десять таких термобаричних установок за час масштабного вторгнення на українську територію.

Нагадаємо, що військові аналітики дивуються з того, що російські війська застосовують вогнеметні системи поряд з населеним пунктом Шебекіно.

Пропагандисти з РФ називають використання ТГС-1А "Солнцепек" поблизу населених пунктів успішним. Однак, за словами Олександра Коваленка, залпи з термобаричної зброї поряд із житловими будинками, як це раніше практикувалося в Маріуполі, — явний військовий злочин.

Також повідомлялося, що в "Російському добровольчому корпусі" розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно", де було взято в полон російських військовослужбовців та знищено офіцерів. За словами добровольців воєнізованого формування, рейди на територію РФ через кордон стали для них спортом.

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