"Це безумство": військовий оглядач оцінив застосування ЗС РФ ТОС "Солнцепек" поблизу Шебекіно
Важку вогнеметну систему росіяни використовують поблизу міст та на території населених пунктів, що ставить під загрозу життя великої кількості цивільних.
Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек", яку росіяни застосували в районі населеного пункту Шебекіно, розташованого у Бєлгородській області, здатна масово знищувати цивільні об'єкти на населення. Такі дії військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Telegram назвав безумством.
Фахівець здивований, що низка російських пропагандистів називають застосування ТОС-1А "Солнцепек" успіхом. Це очевидний злочин, оскільки важку вогнеметну систему не варто використовувати поблизу міст та на території населених пунктів, як це російські загарбники робили у Маріуполі, знищивши цілі квартали.
"Не знаю, що стоїть за наказом застосовувати в Шебекіно ТОС-1А "Солнцепек", але він, або профнепридатний ідіот, або маніяк. Просто маніяк", – висловився експерт.
Коваленко звернув увагу, що росіяни радіють від застосування таких систем. Для них патріотизм — це вбиті цивільні від російських керованих-планованих російських бомб, або від термобаричного реактивного снаряда.
Бої в районі Шебекіно
Російські добровольці 1 червня повідомили про стрілецький бій на підступах міста Шебекіно в районі населених пунктів Нова Таволжанка та Титівка. Вони зазначили, що не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ здійснює обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.
У Шебекіно спалахнув гуртожиток. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, у місті Шебекіно є кілька влучень у цивільну структуру. Одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, 1 червня у РФ заявили про атаку на Шебекіно, звинувативши у всьому Збройні сили України. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.