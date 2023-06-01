"Це безумство": військовий оглядач оцінив застосування ЗС РФ ТОС "Солнцепек" поблизу Шебекіно

Важку вогнеметну систему росіяни використовують поблизу міст та на території населених пунктів, що ставить під загрозу життя великої кількості цивільних.

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Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек", яку росіяни застосували в районі населеного пункту Шебекіно, розташованого у Бєлгородській області, здатна масово знищувати цивільні об'єкти на населення. Такі дії військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Telegram назвав безумством.

Фахівець здивований, що низка російських пропагандистів називають застосування ТОС-1А "Солнцепек" успіхом. Це очевидний злочин, оскільки важку вогнеметну систему не варто використовувати поблизу міст та на території населених пунктів, як це російські загарбники робили у Маріуполі, знищивши цілі квартали.

"Не знаю, що стоїть за наказом застосовувати в Шебекіно ТОС-1А "Солнцепек", але він, або профнепридатний ідіот, або маніяк. Просто маніяк", – висловився експерт.

Коваленко звернув увагу, що росіяни радіють від застосування таких систем. Для них патріотизм — це вбиті цивільні від російських керованих-планованих російських бомб, або від термобаричного реактивного снаряда.

Бої в районі Шебекіно

Російські добровольці 1 червня повідомили про стрілецький бій на підступах міста Шебекіно в районі населених пунктів Нова Таволжанка та Титівка. Вони зазначили, що не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ здійснює обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.

У Шебекіно спалахнув гуртожиток. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, у місті Шебекіно є кілька влучень у цивільну структуру. Одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, 1 червня у РФ заявили про атаку на Шебекіно, звинувативши у всьому Збройні сили України. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.