Стрілянина на Бєлгородщині: РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої в районі Шебекіно (відео)

Добровольці повідомляють про стрілецький бій на підступах міста Шебекіно в районі населених пунктів Нова Таволжанка та Титівка.

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Бійці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) 1 червня ведуть бойові дії в районі населеного пункту Шебекіно Білгородської області РФ. За словами командира РДК Дениса Нікітіна, бійці вже на підступах до міста. Кадри бойових дій опубліковано у Telegram-каналах підрозділів.

Нікітін повідомив, що добровольці не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ здійснює обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.

"Продовжуємо ділитися чіткою роботою артилерії: на марші знищено колону РСЗВ Град (БМ-21). Разом із братами з РДК продовжуємо демілітаризувати путінську армію", — йдеться у коментарях під відео.

Також було опубліковано кадри бойових дій у селах Нова Таволжанка та Титівка, які розташовані на підступах до Шебекіно. На відео чути звуки стрілецького бою.

Заяви влади

За останньою інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, під обстрілом опинилися кілька населених пунктів Шебекинського та Грайворонського округів. Традиційно російський чиновник звинувачує в обстрілі українську армію.

"У Новій Таволжанці, за попередньою інформацією, є один постраждалий: у чоловіка осколкове поранення правого плеча. Від попадання снаряда спалахнув приватний житловий будинок", — написав Гладков.

За його словами, у населених пунктах від вибухової хвилі постраждали приватні домоволодіння.

Нагадаємо, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 1 червня повідомив про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Також Губернатор повідомив, що внаслідок обстрілу в окрузі було поранено восьмеро людей. Напередодні у місті провели евакуацію близько 200 людей.