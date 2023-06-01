Стрельба на Белгородщине: РДК и легион "Свобода России" ведут бои в районе Шебекино (видео)

Добровольцы сообщают о стрелковом бое на подступах города Шебекино в районе населенных пунктов Новая Таволжанка и Титовка.

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Бойцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) 1 июня ведут боевые действия в районе населенного пункта шебекино Белгородской области РФ. По словам командира РДК Дениса Никитина, бойцы уже на подступах к городу. Кадры боевых действий опубликованы в Telegram-каналах подразделений.

Никитин сообщил, что добровольцы не могут обеспечить эвакуацию мирных жиателей, атак как регулярная армия РФ ведет обстрел населенных пунктов. В силу этого в РДК призывали мирных жителей эвакуироваться.

"Продолжаем делиться четкой работой артиллерии: на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21). Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию", — говорится в комментариях под видео.

Также были опубликованы кадры боевых действий в селах Новая Таволжанка и Титовка, которые расположены на подступах к Шебекино. На видео слышны звуки стрелкового боя.

Заявления властей

Согласно последней информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрелом оказались несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. Традиционно российский чиновник обвиняет в обстрелах украинскую армию.

"В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом", — написал Гладков.

По его словам в населенных пунктах от взрывной волны пострадали частные домовладения.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 июня сообщил о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".

Также Губернатор сообщил, что в результате обстрела в округе были ранены восемь человек. Накануне в городе провели эвакуацию около 200 человек.