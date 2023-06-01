Дали собраться и накрыли из "Градов": РДК заявил о попадании в здание МВД в Шебекино

По словам добровольцев, разведданные о скоплении российских силовиков они получили от местного населения. Информацию об обстреле из "Града" также подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Российские бойцы из "Русского добровольческого корпуса" устроили беспокойное утро для окупантов в Шебекино на Белгородщине. Они попали из РСЗО по зданию МВД. Об этом добровольцы сообщили в своем телеграмм-канале.

"Через МВД в Шебекино объявлен план "Фортеця". "Доблестные" защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами "Градов". Результат уже известен, даже в Z-СМИ", – говорится в сообщении.

Добровольцы поблагодарили местное население за качественно предоставленную и своевременную информацию.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил о работе по Шебекиному из РСЗО "Град".

"Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрерывный обстрел со стороны ВСУ. Восемь человек ранены. Погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный" обстрел", — отметил Гладков.

В российском издании "Sota" подтверждают работу "Градов" по Шебекиному.

"Удар "Градом" по зданию Управления внутренних дел в Шебекино, а также попытка прорыва диверсионной группы действительно произошли минувшей ночью, подтверждают источники "Соты" в правительстве региона. По их данным, сейчас из Шебекино продолжается эвакуация на фоне резко усилившихся обстрелов". Они объясняются расположением за городом российских военных, по которым стреляет украинская артиллерия. Войска РФ фактически используют город как живой щит", — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 июня утром РосСМИ сообщили, что ДРГ на танках прорвало границу и ведет бой с пограничниками и регулярными частями ВС РФ в районе автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 1 июня пожаловался на ночные обстрелы Шебекино. Он сообщил о троих пострадавших.