Затоплення ускладнить контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив наслідки знищення Каховської ГЕС

Руйнування Каховського водосховища водночас створило багато складнощів для самих окупантів, знищивши низку їхніх укріплень.

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Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС багато населених пунктів на лінії фронту практично опинилися під водою. Це справді ускладнить просування ЗСУ на південному напрямку, але ненадовго. Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю "Главреду".

"На кілька діб, звичайно, це ускладнить пересування наших військ на окремих секторах фронту. Втім, українське керівництво передбачало такий розвиток подій і готувалося до цього виклику: відповідні навчання проводилися серед цивільного населення, а військові відпрацьовували свої дії на випадок підриву греблі", – сказав Маломуж.

За словами генерала, те, що сталося після підриву Каховської ГЕС, також стало ударом по окупаційних військах.

"Частина їхніх укріплень, які вони так довго будували, будуть зруйновані водою і стануть непридатними для використання. Відповідно, оборонні рубежі доведеться будувати заново. Наголошую, ця подія не створить для нашого наступу серйозних проблем, хіба що на три-чотири дні затримає наші війська". ", — додав він.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки вважає, що Сили оборони просуватимуться як суходолом, так і зможуть форсувати Дніпро, коли вода спаде. Водночас росіянам буде складніше протистояти українським військам, оскільки доведеться будувати нові укріплення та доставляти нові вогневі засоби.

"Це хороша передумова для нашого наступу у тих місцях, де ворог не має достатніх сил та засобів для оборони", – сказав Маломуж.

Нагадаємо, 8 червня західні медіа почали писати про те, що Україна приступила до довгоочікуваного контрнаступу проти Росії. Атаки України на південному сході країни вказують на значне просування ЗСУ вглиб території, що знаходиться під окупацією Росії, пишуть західні журналісти.

У зведенні "Інституту дослідження війни" за 7 червня йдеться, що перед тим, як зруйнувати греблю Каховської ГЕС, у російському військовому інформаційному просторі була впевненість, що ЗСУ вже форсують Дніпро, намагаючись переправитися на лівий берег, або що такий перехід неминучий найближчим часом.