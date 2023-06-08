ЗСУ розпочали наступ на лівобережжя та створили б плацдарм: ISW назвав причину підриву ГЕС

Військові аналітики назвали можливу причину підриву ГЕС. За кілька днів до обвалення греблі в районі Херсона тривали активні зіткнення ЗСУ та російських військ, а у дельті Дніпра збільшилася кількість українських катерів.

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Перед тим, як зруйнувати греблю Каховської ГЕС, у російському військовому інформаційному просторі була впевненість, що ЗСУ вже форсують Дніпро, намагаючись переправитися на лівий берег, або що такий перехід неминучий найближчим часом. Про це повідомляється у зведенні "Інституту дослідження війни" за 7 червня.

Офіційні особи України продовжують звинувачувати російські війська у навмисному руйнуванні Каховської греблі через побоювання українського контрнаступу на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Військові дослідники посилаються на заяву представника ГУР Андрія Юсова, за словами якого, якщо взяти до уваги структурні та інженерні особливості споруди, тоді висновок один: лише росіяни і могли підірвати греблю. Він зазначив, що російські війська були дуже раді, що затопило острови, на яких знаходилися українські сили.

Представники України також зазначали, що росіяни не врахували наслідків руйнування Каховської ГЕС для своїх військ і занадто побоювалися контрнаступу ЗСУ.

За день до руйнування ГЕС і неодноразово у минулому російські джерела висловлювали стурбованість щодо того, що ЗСУ можуть перейти річку і опинитися на лівому березі.

Один із т.зв. військкорів стверджував, що станом на 5 червня в районі Дач на лівому березі Дніпра в 11 км на південний захід від Херсона, а також біля міста, тривали активні зіткнення ЗСУ та російських військ. У дельті Дніпра побільшало українських катерів.

Ще одне джерело припустило, що українські військові намагалися створити плацдарм за рахунок захоплення Каховської ГЕС.

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Аналітики ISW не стверджують, що українські сили намагалися перейти річку і для чого могли б це зробити. Перед тим, як греблю зруйнували, у російському військовому інформаційному просторі була впевненість, що ЗСУ вже переходять Дніпро або такий перехід неминучий найближчим часом.

Нагадаємо, що позиції російських військ на лівому березі Дніпра було зруйновано через підрив ГЕС. За оцінками військових аналітиків, повінь у Херсонській області, судячи з усього, змусила російських окупантів в Олешках і Голій Пристані відступити.

Також повідомлялося, що ЗСУ наступають у районі Бахмута, куди російське військове командування стягує резерви.