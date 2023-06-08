Позиції ЗС РФ на лівому березі було зруйновано після підриву ГЕС, – ISW (фото)

За словами американських аналітиків, потоп на Херсонщині, ймовірно, змусив російських окупантів в Олешках та Голій Пристані відступити.

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Підрив Каховської гідроелектростанції суттєво змінив географію та топографію у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 червня.

Як зазначають аналітики, знімки, зроблені 7 червня о 04:00, показують, що повінь завдала серйозної шкоди підготовленим російськими окупантами оборонним позиціям на лівому березі Дніпра.

Повідомляється, що російські позиції були затоплені в Голій Пристані та Олешках, з яких раніше ЗС РФ обстрілювали правий берег, зокрема Херсон. У зв'язку із цим росіянам довелося звідти відступити. Крім того, повінь зачепила населені пункти Козачі Лагері та Дніпряни.

Позиції окупантів на лівому березі зруйновані повінню

"Руйнування греблі ГЕС торкається російських військових позицій на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак", — констатували в ISW.

Автори звіту також зазначили, що потоки води змили російські мінні поля вздовж узбережжя. За їхніми словами, протягом наступних 72 годин повінь, ймовірно, посилиться та ще більше змінить географію на Херсонщині.

Нагадаємо, що згідно з заявою голови Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк від 7 червня, після події на Каховській ГЕС росіяни відступили від річки Дніпро на відстань від 5 до 15 кілометрів, проте, попри це, обстріл Херсона триває.

Ми також писали про те, що через повінь після підриву Каховської ГЕС Кінбурнська коса відрізана від материкової частини. Дорога біля села Геройське, що пов'язувала півострів із материком, повністю пішла під воду.