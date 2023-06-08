Позиции ВС РФ на левом берегу были разрушены после подрыва ГЭС, – ISW (фото)

По словам американских аналитиков, потоп в Херсонской области, вероятно, вынудил российских оккупантов в Алешках и Голой Пристани отступить.

Related video

Подрыв Каховской гидроэлектростанции существенно изменил географию и топографию в Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 июня.

Как отмечают аналитики, снимки, сделанные 7 июня в 04:00 показывают, что наводнение нанесло серьезный ущерб подготовленным российскими оккупантами оборонительным позициям на левом берегу Днепра.

Сообщается, что российские позиции были затоплены в Голой Пристани и Алешках, из которых ранее ВС РФ обстреливали правый берег, в частности Херсон. В связи с этим россиянам пришлось оттуда отступить. Кроме того, наводнение коснулось населенных пунктов Казачьи Лагери и Днепряны.

Позиции оккупантов на левом берегу разрушены наводнением

"Разрушение плотины ГЭС затрагивает российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак", — констатировали в ISW.

Авторы отчета также отметили, что потоки воды смыли российские минные поля вдоль побережья. По их словам, в течение следующих 72 часов наводнение, вероятно, усилится и еще больше изменит географию в Херсонской области.

Напомним, что согласно заявлению главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк от 7 июня, после происшествия на Каховской ГЭС россияне отступили от реки Днепр на расстояние от 5 до 15 километров, однако, несмотря на это, обстрелы Херсона продолжаются.

Мы также писали о том, что из-за наводнения после подрыва Каховской ГЭС Кинбурская коса отрезана от материковой части. Дорога возле села Геройское, которая связывала полуостров с материком, полностью ушла под воду.