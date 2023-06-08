Позиции ВС РФ на левом берегу были разрушены после подрыва ГЭС, – ISW (фото)
По словам американских аналитиков, потоп в Херсонской области, вероятно, вынудил российских оккупантов в Алешках и Голой Пристани отступить.
Подрыв Каховской гидроэлектростанции существенно изменил географию и топографию в Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 июня.
Как отмечают аналитики, снимки, сделанные 7 июня в 04:00 показывают, что наводнение нанесло серьезный ущерб подготовленным российскими оккупантами оборонительным позициям на левом берегу Днепра.
Сообщается, что российские позиции были затоплены в Голой Пристани и Алешках, из которых ранее ВС РФ обстреливали правый берег, в частности Херсон. В связи с этим россиянам пришлось оттуда отступить. Кроме того, наводнение коснулось населенных пунктов Казачьи Лагери и Днепряны.
"Разрушение плотины ГЭС затрагивает российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак", — констатировали в ISW.
Авторы отчета также отметили, что потоки воды смыли российские минные поля вдоль побережья. По их словам, в течение следующих 72 часов наводнение, вероятно, усилится и еще больше изменит географию в Херсонской области.
Напомним, что согласно заявлению главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк от 7 июня, после происшествия на Каховской ГЭС россияне отступили от реки Днепр на расстояние от 5 до 15 километров, однако, несмотря на это, обстрелы Херсона продолжаются.
Мы также писали о том, что из-за наводнения после подрыва Каховской ГЭС Кинбурская коса отрезана от материковой части. Дорога возле села Геройское, которая связывала полуостров с материком, полностью ушла под воду.