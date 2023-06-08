Подрыв Каховской ГЭС: из-за наводнения Кинбурнская коса стала островом

Дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена в результате прорыва дамбы. Кроме того, на полуострове вспыхнули лесные пожары.

Related video

Кинбурская коса полностью отрезана от материковой части из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил Южный лесной офис ГП "Леса Украины" 7 июня.

Сообщается, что дорога возле села Геройское, которая связывала полуостров с материком, полностью ушла под воду.

"Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно", — констатировали авторы публикации.

Кроме того, в источнике говорится, что на полуострове вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь зафиксирован на юго-западной части полуострова. При этом запах гари доносится до Николаева, что в 60 километрах от места возгорания.

"Устойчивый запах горевшей хвои в Николаеве – последствия горения на Кинбурне", — заявили в Южном лесном офисе.

Напомним, что 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к международным организациям, чтобы они эвакуировали украинцев с оккупированных территорий Херсонской области.

Спикер 124-й бригады ВСУ Сергей Грибочек также заявил, что российские оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые пытались спастись из затопленного микрорайона Остров в Херсоне. По его данным, россияне обстреливали эвакуационные автобусы из РСЗО и других видов вооружений.

Еще мы писали о том, что Владимир Зеленский выразил разочарование реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской гидроэлектростанции. По его словам, международные организации, созданные на запрос Украины после катастрофы.