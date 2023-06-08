"Я шокирован": Зеленский высказался о реакции ООН и Красного Креста на подрыв ГЭС
По словам украинского президента, международные организации, созданные, чтобы спасать жизни, не ответили на запрос Украины после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции.
Владимир Зеленский выразил разочарование реакцией Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild 7 июня.
В публикации говорится, что Владимир Зеленский разочарован "очень дипломатичной" реакцией ООН и Красного Креста на запрос Киева в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.
"Мы не получили ответа. Я шокирован", — констатировал президент Украины.
Украинский лидер отметил, что подобные международные организации должны "быть первыми, чтобы спасать жизни", так как они были созданы именно с этой целью. Политик также указал на то, что россияне бросают мирных жителей на затопленных оккупированных территориях и не дают Украине спасти их.
"Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Вы можете увидеть это с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно", — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В то же время, ООН поздравила подписчиков с Днем русского языка.
На публикацию отреагировали в официальном Twitter-аккаунте Украины, опубликовав иллюстрацию зала Генассамблеи ООН, который был затоплен водой. В сообщении отмечалось, что организация до сих пор не отреагировала должным образом на подрыв россиянами Каховской ГЭС.
Мы также писали о том, что 6 июня немецкое издание Bild попало в скандал из-за заявления о Каховской ГЭС. Сначала газета написала, что россияне подорвали огромную ГЭС в Украине, однако позже изменила заголовок, заявив, что "огромная дамба взорвалась" в Украине.