"Я шокирован": Зеленский высказался о реакции ООН и Красного Креста на подрыв ГЭС

По словам украинского президента, международные организации, созданные, чтобы спасать жизни, не ответили на запрос Украины после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции.

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Владимир Зеленский выразил разочарование реакцией Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild 7 июня.

В публикации говорится, что Владимир Зеленский разочарован "очень дипломатичной" реакцией ООН и Красного Креста на запрос Киева в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.

"Мы не получили ответа. Я шокирован", — констатировал президент Украины.

Украинский лидер отметил, что подобные международные организации должны "быть первыми, чтобы спасать жизни", так как они были созданы именно с этой целью. Политик также указал на то, что россияне бросают мирных жителей на затопленных оккупированных территориях и не дают Украине спасти их.

"Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Вы можете увидеть это с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В то же время, ООН поздравила подписчиков с Днем русского языка.

На публикацию отреагировали в официальном Twitter-аккаунте Украины, опубликовав иллюстрацию зала Генассамблеи ООН, который был затоплен водой. В сообщении отмечалось, что организация до сих пор не отреагировала должным образом на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Мы также писали о том, что 6 июня немецкое издание Bild попало в скандал из-за заявления о Каховской ГЭС. Сначала газета написала, что россияне подорвали огромную ГЭС в Украине, однако позже изменила заголовок, заявив, что "огромная дамба взорвалась" в Украине.