ООН поздравила с "Днем русского языка" после подрыва Каховской ГЭС (фото)

Пресс-служба Организации поздравила с "праздником" и призвала читать новости на русском языке. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ответ назвал ООН "безнадежно больной".

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6 июня российские захватчики подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В то же время, Организация Объединенных Наций поздравила подписчиков с Днем русского языка.

"Вторник — День русского языка. Следите за новостями о работе ООН на русском языке", — говорится в публикации ООН.

Пост ООН от 6 июня Фото: Скриншот Пост ООН от 6 июня Фото: Скриншот

Реакция Украины на поздравление ООН

Публикацию ООН от 6 июня прокомментировал в соцсетях глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он напомнил, что носители русского языка разрушили дамбу гидроэлектростанции в Херсонской области.

"А еще сегодня носители русского языка подорвали Каховскую ГЭС. Но учитывая позицию ООН, День русского языка важнее экоцида, совершенного россиянами. Как так? ООН, ты безнадежно больна?", — написал Стефанчук.

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области была объявлена эвакуация. Местных призвали подготовить документы и позаботиться о маломобильных родственниках. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, в результате военного преступления РФ жители Херсонской области и Крыма могут остаться без питьевой воды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание из-за разрушения дамбы.

Тем временем в СМИ со ссылкой на жителей Херсона сообщили, что вода уже добралась до центра села Корсунка в Херсонской области.