"Я шокований": Зеленський висловився про реакцію ООН та Червоного Хреста на підрив ГЕС

За словами українського президента, міжнародні організації, створені для того, щоб рятувати життя, не відповіли на запит України після катастрофи на Каховській гідроелектростанції.

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Володимир Зеленський висловив розчарування реакцією Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Червоного Хреста на підрив Каховської гідроелектростанції. Про це президент України сказав у інтерв'ю німецькому виданню Bild 7 червня.

У публікації йдеться про те, що Володимир Зеленський розчарований "дуже дипломатичною" реакцією ООН та Червоного Хреста на запит Києва у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС.

"Ми не отримали відповіді. Я шокований", — констатував президент України.

Український лідер зазначив, що подібні міжнародні організації мають "бути першими, щоб рятувати життя", оскільки вони були створені саме з цією метою. Політик також зазначив, що росіяни кидають мирних жителів на затоплених окупованих територіях і не дають Україні врятувати їх.

"Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Ви можете побачити це з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонської області дуже складно", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Водночас ООН привітала підписників із Днем російської мови.

На публікацію відреагували в офіційному Twitter-акаунті України, опублікувавши ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яка була затоплена водою. У повідомленні наголошувалося, що організація досі не відреагувала належним чином на підрив росіянами Каховської ГЕС.

Ми також писали про те, що 6 червня німецьке видання Bild потрапило до скандалу через заяву про Каховську ГЕС. Спочатку газета написала, що росіяни підірвали величезну ГЕС в Україні, проте пізніше змінила заголовок, заявивши, що "величезна дамба вибухнула" в Україні.