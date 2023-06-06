"Взорвалась сама": немецкое издание Bild попало в скандал из-за заявления про Каховскую ГЭС

Немецкие журналисты убрали информацию о том, что виновниками подрыва Каховской ГЭС являются российские войска.

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Во вторник, 6 июня, немецкое издание Bild опубликовало известие о том, что россияне подорвали огромную ГЭС в Украине. Однако спустя время заголовок новости был изменен — теперь главную страницу на сайте украшает надпись "огромная дамба взорвалась" в Украине. Об этих "изменениях" в немецком журнале сообщил журналист Назар Приходько.

Издание Bild отредактировало обложку новости про взрыв на Каховской ГЭС, удалив информацию о том, кто же виноват в этом теракте.

"Россияне взорвали огромную дамбу в Украине", — гласил первый заголовок.

Спустя некоторое время обложка на сайте на соответствующей статье поменялась.

"Огромная дамба взорвалась в Украине", — теперь пишет Bild.

Немецкое издание Bild изменило заголовок новости про подрыв Каховской ГЭС

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили информацию о том, что плотина Каховской гидроэлектростанции была подорвана российскими оккупантами. В ответ на эту угрозу, глава Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, объявил о начале эвакуации из районов, которые могут быть подвержены опасности. В 6:45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что в течение пяти часов уровень воды достигнет критической отметки.

Микрорайон Корабел в Херсоне был обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 6 июня в Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Без системы орошения посевов зерновым грозит гибель, что спровоцирует глобальный продовольственный кризис в значительной части планеты.