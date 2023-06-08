ЗСУ наступають під Бахмутом, а Росія перекидає туди резерви, – ISW (карта)

За даними американських аналітиків, українські війська просуваються на флангах Бахмута, а також контратакують у районі населених пунктів ККліщіївка, Оріхово-Василівка, Берхівка та Яковлівка.

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Збройні сили України проводять наступальні операції на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 7 червня.

Як відзначають аналітики, у Міноборони України заявили про перехід від оборонних операцій до наступальних, а також про просування за останню добу на 200-1000 метрів на різних ділянках фронту в районі Бахмуту.

Крім того, командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська просуваються на флангах Бахмута. Своєю чергою російські воєнкори повідомили про контратаки ЗСУ в районі населених пунктів Кліщіївка, Оріхово-Василівка, Берхівка та Яковлівка.

Карта боїв у Донецькій області

Згідно із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни кидають у Бахмут свої резерви, щоб забезпечити глибокоешелоновану оборону.

У звіті також йдеться про те, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. За даними Генштабу України, окупанти провели марні наступальні операції у напрямку Авдіївки. ЗСУ також відобразили 13 російських наземних атак у Мар'їнці.

Нагадаємо, що 7 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку в тилових підрозділах ЗС РФ залишилася деяка кількість найманців ПВК "Вагнер", а на передовій бойовій дії ведуть солдати регулярної армії РФ.

Своєю чергою екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що російська армія стягує штурмові загони на Бахмутський напрямок. За його словами, підрозділи Сил оборони України не дають змоги окупантам повернути ініціативу під Бахмутом.

Ми також писали про те, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" заявили про успішний наступ на ЗС РФ на ділянці фронту Бахмут — Іванівське. За даними військових, бойові дії продовжуються.