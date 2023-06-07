"Істерика військових РФ": під Бахмут почали перекидати штурмовиків, — майор ЗСУ Жорін

Мотострілкові бригади, десантники і тепер штурмовики лише стримуватимуть тиск ЗСУ. Іти у наступ у стані паніки їм не вдасться, заявив екскомандир полку "Азов".

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Російська армія стягує на Бахмутський напрямок штурмові загони. Про це написав у Telegram 7 червня майор Збройних сил України, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Командування ЗС РФ, за оцінкою Жоріна, вважає, що штурмовики мають відновити позиції, з яких їх вибили ЗСУ.

"Крім регулярних частин – мотострілецьких бригад та десантників – під Бахмут вже перекидають штурмові загони. Реальна ситуація така, що навіть штурмовими загонами ворог має реагувати на наші дії – стримувати штурми, а не планувати просування", – поінформував екскомандир.

Підрозділи Сил оборони України, за його словами, не дають змоги загарбникам повернути ініціативу під Бахмутом.

"Сюди перекидається багато підрозділів, тому що під***ри перебувають у стані певної істерики. Це, звичайно, може знизити швидкість нашого просування, але не змінить планів суттєво", — додав він.

ЗСУ бачать пересування ворога і знають, що вони планують, сказав Жорін.

Нагадаємо, що 7 червня бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та інші підрозділи ЗСУ успішно атакували ЗС РФ у районі "Бахмут — Іванівське".

Президент України Володимир Зеленський 6 червня називав втрати у лавах російської ПВК "Вагнер" під Бахмутом. ЗСУ ліквідували 21 тисячу "вагнерівців", а понад 60 тисяч із них отримали поранення.