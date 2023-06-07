"Истерика военных РФ": под Бахмут начали перекидывать штурмовиков, – майор ВСУ Жорин

Мотострелковые бригады, десантники и теперь штурмовики будут лишь сдерживать натиск ВСУ. Идти в наступление в состоянии паники им не удастся, заявил экс-командир полка "Азов".

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Российская армия стягивает на Бахмутское направление штурмовые отряды. Об этом написал в Telegram 7 июня майор Вооруженных сил Украины, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Командование ВС РФ, по оценке Жорина, считает, что штурмовики должны восстановить позиции, из которых их выбили ВСУ.

"Кроме регулярных частей – мотострелковых бригад и десантников – под Бахмут уже перекидывают штурмовые отряды. Реальная ситуация такова, что даже штурмовыми отрядами враг должен реагировать на наши действия — сдерживать штурмы, а не планировать продвижение", — проинформировал экс-командир полка.

Подразделения Сил обороны Украины, по его словам, не позволяют захватчикам вернуть инициативу под Бахмутом.

"Сюда перебрасывается много подразделений, потому что пид***ры находятся в состоянии определенной истерики. Это, конечно, может снизить скорость нашего продвижения, но не изменит планов существенно", — добавил он.

ВСУ видят передвижение врага и знают, что они планируют, заключил Жорин.

Напомним, что 7 июня бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и другие подразделения ВСУ успешно атаковали ВС РФ в районе "Бахмут — Ивановское".

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня называл потери в рядах российской ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. ВСУ ликвидировали 21 тысячу "вагнеровцев", а более 60 тысяч из них получили ранения.