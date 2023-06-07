Бои под Бахмутом: бойцы "Айдара" заявили об успешном наступлении на ВС РФ

Тяжелые боевые действия на Бахмутском направлении продолжаются. Армия России уже потеряла подразделения 4-й ОМСБр и 374-й ОСБ возле села Ивановское, говорили в батальоне.

Related video

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия на участке фронта "Бахмут — Ивановское". Об этом сообщила 7 июня в Telegram пресс-служба батальона.

По данным военных, боевые действия продолжаются. Военнослужащие "Айдара" и других подразделений Сил обороны Украины успешно выполняют поставленные перед ними задачи в этом районе по вытеснению российских оккупантов.

Генштаб ВСУ 7 июня заявил о безуспешном наступлении захватчиков на Бахмутском направлении. Карта Deep State

Других подробностей в "Айдаре" не привели. В Генштабе ВСУ утром 7 июня заявили о безуспешном наступлении ВС РФ на Бахмутском направлении в районе Клещеевки.

Напомним, что батальон "Айдар" 12 мая говорил о смещении вражеских сил на Бахмутском направлении в районе села Ивановское Донецкой области. Армия России потеряла подразделения 4-й ОМСБр и 374-й ОСБ, отмечали в батальоне.

В Институте изучения войны 7 июня констатировали, что ВСУ могли вытеснить россиян с некоторых позиций на юго-западной окраине Бахмута. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои.