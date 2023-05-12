Под Бахмутом ВС РФ "сократились" на 2 подразделения, а остатки сбежали с позиций, — "Айдар"

Силы обороны "насыпали" российским оккупантам под Ивановским в Донецкой области, из-за чего те должны были бежать с позиций.

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На Бахмутском направлении Силам обороны удалось сместить врага в районе села Ивановское Донецкой области. Об этом сообщает прессслужба 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

"Во время тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона "Айдар", совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное). Во время боев были нанесены существенные потери противнику — врагом потеряны подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ ВС РФ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после получения "люлей" от Сил обороны под Ивановским, оккупанты бросили свои позиции.

Напомним, что во время штурма ВСУ вражеских позиций под Бахмутом 72-я бригада ВС РФ сбежала с позиций вместе с "вагнеровцами". Некоторые попытались еще повоевать, но потом сдались в плен.

9 мая в сети обнародовали видео, как российские оккупанты из 72-й бригады ВС РФ сбегают, бросив все, с позиций под Бахмутом.