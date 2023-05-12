Під Бахмутом ЗС РФ "скоротились" на 2 підрозділи, а залишки втекли з позицій, - "Айдар"

Сили оборони "насипали" російським окупантам під Іванівським на Донеччині, через що ті мусили втікати з позицій.

Related video

На Бахмутському напрямку Силам оборони вдалося посунути ворога в районі села Іванівське Донецької області. Про це повідомляє пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

"Під час важких боїв, 11 травня, військовослужбовці 24-го штурмового батальйону "Айдар", спільно з іншими підрозділами ЗСУ, відбили у ворога території на південь від села Іванівське (Красне). Під час боїв було завдано істотних втрат противнику — ворогом втрачено підрозділи 4 ОМСБр і 374 ОСБ ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після отримання "люлів" від Сил оборони під Іванівським, окупанти залишили свої позиції.

Нагадаємо, що під час штурму ЗСУ ворожих позицій під Бахмутом 72-га бригада ЗС РФ втекла з позицій разом з "вагнерівцями". Деякі спробували ще повоювати, але потім здалися в полон.

9 травня в мережі оприлюднили відео, як російські окупанти з 72-ї бригади ЗС РФ втікають, кинувши все, з позицій під Бахмутом.