Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас Бої за Бахмут: останні новини

Бої під Бахмутом: бійці "Айдара" заявили про успішний наступ на ЗС РФ

війна, війна в Україні, війна бахмут, бахмутський напрямок
Фото: Getty Images | В "Айдарі" 12 травня говорили про усунення ворожих сил в районі села Іванівське

Важкі бойові дії на Бахмутському напрямі продовжуються. Армія Росії вже втратила підрозділи 4-ї ОМСБр та 374-ї ОСБ біля села Іванівське, говорили у батальйоні.

Related video

Бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" разом із іншими підрозділами Збройних сил України провели успішні наступальні дії на ділянці фронту "Бахмут — Іванівське". Про це повідомила 7 червня у Telegram прес-служба батальйону.

За даними військових, бойові дії продовжуються. Військовослужбовці "Айдара" та інших підрозділів Сил оборони України успішно виконують поставлені перед ними завдання у цьому районі щодо витіснення російських окупантів.

карта deep state донбас, карта deep state, бої бахмут карта Fullscreen
Генштаб ЗСУ 7 червня заявив про безуспішний наступ загарбників на Бахмутському напрямку. Карта Deep State

Інших подробиць у "Айдарі" не навели. У Генштабі ЗСУ вранці 7 червня заявили про безуспішний наступ ЗС РФ на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки.

Нагадаємо, що батальйон "Айдар" 12 травня говорив про усунення ворожих сил на Бахмутському напрямку в районі села Іванівське Донецької області. Армія Росії втратила підрозділи 4-ї ОМСБр та 374-ї ОСБ, зазначали у батальйоні.

В Інституті вивчення війни 7 червня констатували, що ЗСУ могли витіснити росіян із деяких позицій на південно-західній околиці Бахмута. Зараз у цьому районі тривають запеклі бої.