ВСУ наступают под Бахмутом, а Россия перебрасывает туда резервы, – ISW (карта)

По данным американских аналитиков, украинские войска продвигаются на флангах Бахмута, а также контратакуют в районе населенных пунктов Клещеевка, Орихово-Васильевка, Берховка и Яковлевка.

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Вооруженные силы Украины ведут наступательные операции на Бахмутском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 7 июня.

Как отмечают аналитики, в Минобороны Украины заявили о переходе от оборонительных операций к наступательным, а также о продвижении за последние сутки на 200-1000 метров на разных участках фронта в районе Бахмута.

Кроме того, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продвигаются на флангах Бахмута. В свою очередь российские военкоры сообщили о контратаках ВСУ в районе населенных пунктов Клещеевка, Орихово-Васильевка, Берховка и Яковлевка.

Карта боев в Донецкой области

Согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, россияне бросают в Бахмут свои резервы, чтобы обеспечить глубокоэшелонированную оборону.

В отчете также говорится, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. По данным Генштаба Украины, оккупанты провели безуспешные наступательные операции в направлении Авдеевки. ВСУ также отразили 13 российских наземных атак в Марьинке.

Напомним, что 7 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении в тыловых подразделениях ВС РФ осталось некоторое количество наемников ЧВК "Вагнер", а на передовой боевые действия ведут солдаты регулярной армии РФ.

В свою очередь экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что российская армия стягивает штурмовые отряды на Бахмутское направление. По его словам, подразделения Сил обороны Украины не позволяют оккупантам вернуть инициативу под Бахмутом.

Мы также писали о том, что бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" заявили об успешном наступлении на ВС РФ на участке фронта Бахмут — Ивановское. По данным военных, боевые действия продолжаются.