Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал раскрыл последствия уничтожения Каховской ГЭС

Разрушение Каховского водохранилища вместе с тем создало много сложностей для самих оккупантов, уничтожив ряд их укреплений.

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После подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС многие населенные пункты на линии фронта практически оказались под водой. Это действительно усложнит продвижение ВСУ на южном направлении, но ненадолго. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью "Главреду".

"На несколько суток, конечно, это затруднит передвижение наших войск на отдельных секторах фронта. Впрочем, украинское руководство предусматривало такое развитие событий и готовилось к этому вызову: соответствующие учения проводились среди гражданского населения, а военные отрабатывали свои действия на случай подрыва плотины", – сказал Маломуж.

По словам генерала, то, что произошло после подрыва Каховской ГЭС, также стало ударом по оккупационным войскам.

"Часть их укреплений, которые они так долго строили, будут разрушены водой и станут непригодными для использования. Соответственно, оборонительные рубежи придется строить заново. Подчеркиваю, это событие не создаст для нашего наступления серьезных проблем, разве что на три-четыре дня задержит наши войска", – добавил он.

Бывший глава Службы внешней разведки считает, что Силы обороны будут продвигаться как по суше, так и смогут форсировать Днепр, когда вода спадет. Вместе с тем россиянам будет сложнее противостоять украинским войскам, поскольку придется строить новые укрепления и доствлять новые огневые средства.

"Это хорошая предпосылка для нашего наступления в тех местах, где враг не имеет достаточных сил и средств для обороны", – сказал Маломуж.

Напомним, 8 июня западные медиа начали писать о том, что Украина приступила к долгожданному контрнаступлению против России. Атаки Украины на юго-востоке страны указывают на значительное продвижение ВСУ вглубь территории, которая находится под оккупацией России, пишут западные журналисты.

В сводке "Института исследования войны" за 7 июня говорится, что перед тем, как разрушить плотину Каховской ГЭС, в российском военном информационном пространстве была уверенность, что ВСУ уже форсируют Днепр, пытаясь переправиться на левый берег, или что такой переход неизбежен в ближайшее время.