Воины Signum уничтожили "Солнцепек" тепловым дроном в Бахмуте (видео)
Операторы дронов выследили огнеметную систему ТОС-1А и ликвидировали ее благодаря уникальному беспилотнику.
Огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупантов уничтожили благодаря тепловому дрону. Волонтер Сергей Стерненко в Telegram сообщил подробности.
Ликвидация цели состоялась на территории Бахмута. Сейчас город оккупирован российскими войсками. Провели успешную операцию воины подразделения Signum.
"Поражен "Солнцепек"", — говорится в сообщении.
Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" на фронте
Российский "Солнцепек" направлялся на обстрел позиций украинских войск на Кременском направлении. Однако операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" зафиксировали врага и нанесли точную атаку. FPV-дрон успешно ликвидировал технику. После этого сдетонировал боекомплект машины.
В ССО 13 марта показали точные удары по технике и бойцам войск РФ. По данным командования, во время разведки удалось зафиксировать несколько позиций врага, которые и начали уничтожать с помощью FPV-дронов. В результате боевой потенциал оккупантов существенно снизился.
В декабре 2023 года бойцы Сил обороны выследили ТОС "Солнцепек" в Херсонской области. Российскую огнеметную систему выследили, когда она двигалась между полями по дороге. Чтобы атаковать ее, совместные усилия приложили несколько подразделений.
Напомним, коллаборационист раздавал "гуманитарную" и "материальную" помощь от РФ в Харьковской области. Правоохранители установили, что 53-летний местный житель добровольно решил работать на врага во время оккупации Изюмского района Харьковской области.