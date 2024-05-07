Коллаборационист раздавал "гуманитарную" и "материальную" помощь от РФ в Харьковской области (фото)

53-летний местный житель добровольно решил работать на врага во время оккупации Изюмского района Харьковской области.

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Мужчина в Харьковской области осуществлял коллаборационную деятельность, организовывал обработку документов, раздавал "гуманитарную" и "материальную" помощь от РФ. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры в Telegram.

Правоохранители установили, что во время оккупации войсками РФ Изюмского района 53-летний местный житель добровольно решил работать на врага. Мужчина получил должность "помощника начальника (с. Чернещина) Боровского территориального управления временной гражданской администрации Изюмского района Харьковской области". Так называемый "глава" псевдооргана власти издал соответствующий приказ.

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Коллаборационист организовывал обработку документации, которые подавались местными жителями в оккупационную администрацию. Он раздавал "материальную" и "гуманитарную" помощь от РФ, участвовал в совещаниях.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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Коллаборанты в Украине

СБУ, как стало известно 25 апреля, задержала девять коллаборационистов. Контрразведка задержала лиц, входивших в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую оккупанты создали в захваченном в то время Бериславском районе Херсонской области.

В украинской столице СБУ задержала коллаборациониста. Предприниматель из Бердянска поставлял российским компаниям песок, цемент и щебень для строительства так называемых "зубов дракона" на южном фронте. Даже выехав в Киев нарушитель продолжил торговлю с оккупантами.

Напомним, 7 мая СБУ задержала двух полковников УГО, которых обвинили в подготовке к убийству президента Украины Владимира Зеленского. Агентурная сеть ФСБ руководилась непосредственно из Москвы. Планировалось сначала наносить ракетный удар по украинским чиновникам, а затем запустить дроны для точечного поражения.