Продавал материалы для "зубов дракона" оккупантам: СБУ задержала коллаборанта в Киеве

Предприниматель из Бердянска поставлял российским компаниям песок, щебень и цемент для строительства так называемых "зубов дракона" на южном фронте. Даже выехав в столицу злоумышленник продолжил торговлю с оккупантами.

Related video

В Киеве Служба безопасности Украины задержала владельца нескольких предприятий в Бердянске Запорожской области по производству стройматериалов. После оккупации города мужчина начал сотрудничать с российскими войсками и поставлять им все необходимое для изготовления противотанковых железобетонных конструкций. В его доме обнаружили документы и другие вещественные доказательства преступного сотрудничества с оккупационными войсками. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, коллаборационист поставлял российским компаниям песок, щебень и цемент для строительства фортификационных сооружений на южном фронте. Прежде всего речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона", — говорится в сообщении.

Важно

Пять линий траншей, минные поля и "зубы дракона": ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ, — СМИ

Даже выехав в Киев предприниматель продолжил руководить незаконным бизнесом во временно оккупированной части Запорожской области.

"По указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске "перерегистрировали" подконтрольные местные предприятия по российскому "законодательству". После этого они начали регулярно пополнять бюджет страны-агрессора в виде уплаты в него "налогов", — отметили в СБУ.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарите Симоньян. Украинские спецслужбы обвиняют Симоньян в том, что она публично призывала массово убивать украинских детей, а также выступала за продолжение бомбардировки гражданской инфраструктуры в Украине.

В этот же день спецназовцы СБУ задержали российского агента, который собирал и передавал информацию российским спецслужбам об объектах инфраструктуры Укрзализныци и движение военных эшелонов на севере Украины. Эти данные враг планировал использовать для того, чтобы нанести ракетный удар по железной дороге.