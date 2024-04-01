Призывала убивать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян получила новое подозрение от Службы безопасности Украины за то, что призывала убивать украинских детей и агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.

Related video

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарите Симоньян. Украинские спецслужбы обвиняют Симоньян в том, что она публично призывала массово убивать украинских детей, а также выступала за продолжение бомбардировки гражданской инфраструктуры в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Кроме этого российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

Важно

Работница детсада корректировала удары по Харькову в свободное от работы время, — СБУ (фото)

В ведомстве уточнили, что Симоньян регулярно делает сообщения о необходимости осуществлять геноцид украинцев в собственном Телеграмм-канале и делает подобные заявления в эфирах российских телеканалов. В частности — в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста — Владимира Соловьева.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — сообщили в СБУ.

Нужно отметить, что в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Поскольку Маргарита Симоньян скрывается от украинского правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

СБУ сообщила о новом подозрении Маргарите Симоньян Фото: СБУ

Напомним, 1 апреля спецназовцы СБУ задержали российского агента, который собирал и передавал информацию российским спецслужбам об объектах инфраструктуры Укрзализныци и движение военных эшелонов на севере Украины. Эти данные враг планировал использовать для того, чтобы нанести ракетный удар по железной дороге.

29 марта по представлению управления Службы безопасности Украины в Винницкой области в розыск был объявлен так называемый "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев из-за того, что он отказался осуждать агрессию против Украины, а также в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.