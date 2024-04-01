Закликала вбивати українських дітей: СБУ повідомила про підозру пропагандистці Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян отримала нову підозру від Служби безпеки України за те, що закликала вбивати українських дітей та агітувала продовжувати ракетні обстріли українських міст.

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Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргариті Симоньян. Українські спецслужби звинувачують Симоньян у тому, що вона публічно закликала масово вбивати українських дітей, а також виступала за продовження бомбардування цивільної інфраструктури в Україні. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.

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У відомстві уточнили, що Симоньян регулярно робить дописи про необхідність здійснювати геноцид українців у власному Телеграм-каналі та робить подібні заяви в ефірах російських телеканалів. Зокрема — у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)", — повідомили в СБУ.

Потрібно відзначити, що у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Оскільки Маргарита Симоньян переховується від українського правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

СБУ повідомила про нову підозру Маргариті Сімоньян Фото: СБУ

Нагадаємо, 1 квітня спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який збирав та передавав інформацію російським спецслужбам про об'єкти інфраструктури Укрзалізниці та рух військових ешелонів на півночі України. Ці дані ворог планував використати для того, щоб завдати ракетного удару по залізниці.

29 березня за поданням управління Служби безпеки України у Вінницькій області в розшук було оголошено так званого "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва через те, що він відмовився засуджувати агресію проти України, а також у 2014 році підтримав окупацію Криму.