Танки, "Солнцепек" и оккупанты: в ССО показали удары по технике и бойцам ВС РФ (видео)

По данным командования, в ходе разведки удалось обнаружить несколько позиций противника, которые и начали уничтожать с помощью FPV-дронов. В результате боевой потенциал оккупантов снизился.

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Российские оккупанты пытаются противостоять украинским защитникам на поле боя, однако вместо этого несут колоссальные потери. Деталями поделились Силы специальных операций (ССО) ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным командования, за последние сутки подразделению удалось уничтожить 25 бойцов ВС РФ, а еще 6 единиц техники противника.

"В зоне ответственности 8 полка ССО за время ведения разведки было обнаружено технику и живую силу противника. Принято решение на применение FPV-дронов", — говорится в сообщении.

Что касается уничтоженной и выведенной с работы техники, то речь идет про:

2 танка;

ТОС-1А "Солнцепек";

3 ББМ.

13 российский оккупантов были уничтожены, а еще 12 россиян получили ранения. Соответственно, в ближайшее время они не смогут выполнять задачи на поле боя, а боевой потенциал противника снизился.

"Это был очень тяжелый день, и одновременно — продуктивный, я не оставлял пульт дольше чем на пару минут", — отметил оператор 8 полка ССО.

Напомним, 12 марта сообщалось, что ВСУ на левом берегу Днепра уничтожили комплекс "Таран" и дроны "Ланцет" противника. Подразделения Вооруженных сил РФ пытались выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Днепра, однако штурм противника был безуспешным, рассказали в ОК "Юг".

11 марта в Воздушных силах показали момент удара, благодаря которому ВСУ уничтожили пункт управления ВС РФ на судне. Командующий Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за эффективную боевую работу и опубликовал соответствующие кадры.