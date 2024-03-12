ВСУ на левом берегу Днепра уничтожили комплекс "Таран" и дроны "Ланцет", — ОК Юг

Подразделения Вооруженных сил РФ пытались выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Днепра, однако штурм противника был безуспешным.

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В зоне ответственности Сил обороны юга Украины на левом берегу Днепра уничтожили автоматизированный комплекс радиоразведки Р-381Т Таран и два беспилотника "Ланцет". Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

За минувшие сутки в результате огневого поражения украинских сил противник также потерял 34 человек личного состава ВС РФ, 9 артиллерийских установок (из них пять пушек и четыре миномета), один танк, три лодки и восемь единиц автомобилей и бронетехники.

Кроме того был уничтожен наблюдательный пункт и полевой пункт снабжения.

В командовании отметили, что Силы обороны продолжают наносить удары по огневым позициям противника, его тылам и местам дислокации.

Ситуация на Херсонском направлении

Согласно заявлению Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении за минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли один пункт управления, зенитно ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

Карта боевых действий на Херсонском направлении 11 марта. Источник: deepstatemap

"За прошедшие сутки общие потери врага составили: 910 российских захватчиков, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 средства противовоздушной обороны, 43 дронов оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 44 автомобиля и 5 единиц специальной техники", — подытожили в Генштабе.

Напомним, вечером 11 марта российские беспилотники атаковали украинские города. Воздушная тревога звучала в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и других областях.