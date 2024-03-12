ЗСУ на лівому березі Дніпра знищили комплекс "Таран" і дрони "Ланцет", — ОК Південь

Підрозділи Збройних сил РФ намагалися вибити українських бійців із плацдарму на лівому березі Дніпра, проте штурм противника був безуспішним.

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У зоні відповідальності Сил оборони півдня України на лівому березі Дніпра знищили автоматизований комплекс радіорозвідки Р-381Т Таран і два безпілотники "Ланцет". Про це 12 березня повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

За минулу добу внаслідок вогневого ураження українських сил противник також втратив 34 осіб особового складу ЗС РФ, 9 артилерійських установок (з них п'ять гармат і чотири міномети), один танк, три човни і вісім одиниць автомобілів і бронетехніки.

Крім того, було знищено спостережний пункт і польовий пункт постачання.

У командуванні зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по вогневих позиціях противника, його тилах і місцях дислокації.

Ситуація на Херсонському напрямку

Згідно із заявою Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку за минулу добу російські окупаційні війська втратили один пункт управління, зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 і радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

Карта бойових дій на Херсонському напрямку 11 березня. Джерело: deepstatemap

"За минулу добу загальні втрати ворога склали: 910 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, увечері 11 березня російські безпілотники атакували українські міста. Повітряна тривога лунала в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та інших областях.