Прямо під час пусків: біля Часового Яру знищили російський "Солнцепек" (відео)

Українські військовослужбовці помітили важку вогнеметну систему ЗС РФ. Вона була ліквідована за допомогою FPV-дрона.

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Бійці батальону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Про це інформують у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Як повідомляється, українські FPV-дрони вразили установку якраз під час запуску боєприпасів біля міста Часів Яр у Донецькій області.

"Солнцепек" — це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", — наголошують у 24 ОМБр.

Солнцепек

Зазначимо, що "Солнцепек" походить з сімейства важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм, до яких також відносяться ТОС-1 "Буратіно", ТОС-2 "Тосочка" та ТОС-3 "Дракон". "Солнцепек" стоїть на озброєнні російської армії з 2001 року. "Солнцепек" призначений для пошкодження легкоброньованої та автомобільної техніки, руйнування будівель, а також знищення живої сили супротивника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на ціль високої температури, осколків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється під час застосування термобаричних некерованих реактивних снарядів. Дальність ураження ракет сягає 6 кілометрів. Коштує така техніка приблизно 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, воїни 72-ї ОМБр та 74-ї ОРБ знищили "Солнцепек" ЗС РФ. Ворог намагався заховати своє озброєння поруч із посадкою.

Також ми писали, що ударний дрон "Пегас" підірвав російський "Солнцепек". Вогнеметну систему російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель, але дрона-камікадзе під керівництвом оператора БПЛА успішно підлетів до наміченої цілі та підірвав військову техніку.